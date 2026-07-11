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Царьград

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Министр Турции подтвердил отсутствие отклонений у Эрхюрмана

Министр Турции подтвердил отсутствие отклонений у Эрхюрмана

Лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман не обнаружил проблем с аортой после обследования. Министр здравоохранения Турецкой республики Северного Кипра Хакан Динчурек подтвердил отсутствие аномалий, однако продолжается дальнейшая диагностика.

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