Министр Турции подтвердил отсутствие отклонений у Эрхюрмана

Лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман не обнаружил проблем с аортой после обследования. Министр здравоохранения Турецкой республики Северного Кипра Хакан Динчурек подтвердил отсутствие аномалий, однако продолжается дальнейшая диагностика.
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