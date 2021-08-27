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Владимир Путин поручил банкам вернуть россиянам списанные соцвыплаты

Владимир Путин поручил банкам вернуть россиянам списанные соцвыплаты

Владимир Путин поручил банкам вернуть россиянам списанные соцвыплаты Александр АлексеенкоГлава государства выпустил распоряжение, которое рекомендует банковским структурам вернуть ранее списанные со счетов россиян деньги из социальных выплат.

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