Владимир Путин поручил банкам вернуть россиянам списанные соцвыплаты Александр АлексеенкоГлава государства выпустил распоряжение, которое рекомендует банковским структурам вернуть ранее списанные со счетов россиян деньги из социальных выплат.
Владимир Путин поручил банкам вернуть россиянам списанные соцвыплаты Александр АлексеенкоГлава государства выпустил распоряжение, которое рекомендует банковским структурам вернуть ранее списанные со счетов россиян деньги из социальных выплат.
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