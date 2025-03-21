Супругов из США осудили за обращение темнокожих детей в рабство

В США супругов осудили за обращение пятерых приемных темнокожих детей в рабство В США белую семейную пару из штата Западная Вирджиния приговорили к сотням лет тюрьмы за обращение приемных чернокожих детей в рабство для работы на ферме.
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