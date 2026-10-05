NASA готовит новый класс космических миссий — телескоп PRIMA изучит далекую Вселенную

Аппарат станет первой миссией категории Probe Explorers и будет наблюдать космос в дальнем инфракрасном диапазоне, дополняя возможности телескопа James Webb NASA перевело миссию PRIMA (PRobe far-Infrared Mission for Astrophysics) на новый этап разработки, в рамках которого продолжатся проектирование аппарата и создание необходимых технологий.