iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

NASA готовит новый класс космических миссий — телескоп PRIMA изучит далекую Вселенную

NASA готовит новый класс космических миссий — телескоп PRIMA изучит далекую Вселенную

Аппарат станет первой миссией категории Probe Explorers и будет наблюдать космос в дальнем инфракрасном диапазоне, дополняя возможности телескопа James Webb NASA перевело миссию PRIMA (PRobe far-Infrared Mission for Astrophysics) на новый этап разработки, в рамках которого продолжатся проектирование аппарата и создание необходимых технологий.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым