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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умер трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Алексей Макаров

Трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» скончался в возрасте 82 лет. Макаров играл за «Спартак» с 1960 по 1972 год, трижды выиграв золотые медали (1962, 1967, 1969), четырежды — серебряные (1965, 1966, 1968, 1970) и трижды – бронзовые (1963, 1964, 1972) чемпионатов СССР.

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