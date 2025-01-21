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Царьград

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Норовирус в санатории Красноярского края: 47 отравленных, 3 заражённых сотрудника

Норовирус в санатории Красноярского края: 47 отравленных, 3 заражённых сотрудника

В санатории "Сосновый бор" в Красноярском крае зафиксировано массовое отравление 47 отдыхающих. Причиной стала инфекция норовируса, выявленная у троих сотрудников пищеблока.

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