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Почему Ельцин выбрал Путина? Вскрылись имена других кандидатов в преемники

Почему Ельцин выбрал Путина? Вскрылись имена других кандидатов в преемники

Анатолий Куликов объяснил, почему Борис Ельцин, уходя, выбрал именно Владимира Путина исполняющим обязанности президента.

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Комментарии
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ИИ
Иванов Иван
Ничего то вы не поняли, ничего то вы понимаете.Беда мне с вами...
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3 час.
HP
Harlampii Politidis
Харлампий Политидис ....Главным в выборе Ельцина был фактор ... обязательства по защите и обеспечения безопасности Наины Иосифовны и дочурок с мужьями и внуками , то есть ЕГО семьи ...И на первых порах ВВП на самом деле оберегал семью своего &quot;родителя&quot;...А помогло Вл.Вл. Путину не только удержаться во власти , но и резко укрепиться , это .... фанатичная на грани фантастики --- терпение чтобы не только обуздать иудейскую (в основном) семибанкирщину , но и полностью ее подчинить с параллельной чисткой их рядов вплоть до отторжения наиболее одиозных и самостийно мыслящих субъектов . Следует  отметить , что ВВП с ювелирной филлигранностью отстраивал вертикаль властных структур , настраивая сложнейший механизм государственной власти на исключительное , жизненно необходимое единоначалие .... Только наверное этим обстоятельством можно объяснить немалое количество его , на вскидку , запоздалых решений в том числе и в подборе и расстановке кадров ... Однако даже и усматриваемые ошибки не умаляют всю силу и мощь этой великой личности , ибо он успешно продолжает свою историческую миссию , так как и  ДЕ ФАКТО и ДЕ ЮРЕ .... он  памятник себе воздвиг нерукотворный в качестве СПАСИТЕЛЯ ОТЕЧЕСТВА !
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1 час.
Taurus Zmei
Отечество не спасают ввергая его в феодализм
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24 мин.

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