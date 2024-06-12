Почему Ельцин выбрал Путина? Вскрылись имена других кандидатов в преемники

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Harlampii Politidis

Харлампий Политидис ....Главным в выборе Ельцина был фактор ... обязательства по защите и обеспечения безопасности Наины Иосифовны и дочурок с мужьями и внуками , то есть ЕГО семьи ...И на первых порах ВВП на самом деле оберегал семью своего "родителя"...А помогло Вл.Вл. Путину не только удержаться во власти , но и резко укрепиться , это .... фанатичная на грани фантастики --- терпение чтобы не только обуздать иудейскую (в основном) семибанкирщину , но и полностью ее подчинить с параллельной чисткой их рядов вплоть до отторжения наиболее одиозных и самостийно мыслящих субъектов . Следует отметить , что ВВП с ювелирной филлигранностью отстраивал вертикаль властных структур , настраивая сложнейший механизм государственной власти на исключительное , жизненно необходимое единоначалие .... Только наверное этим обстоятельством можно объяснить немалое количество его , на вскидку , запоздалых решений в том числе и в подборе и расстановке кадров ... Однако даже и усматриваемые ошибки не умаляют всю силу и мощь этой великой личности , ибо он успешно продолжает свою историческую миссию , так как и ДЕ ФАКТО и ДЕ ЮРЕ .... он памятник себе воздвиг нерукотворный в качестве СПАСИТЕЛЯ ОТЕЧЕСТВА !