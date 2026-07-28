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Специалисты НИКИ детства назвали гигиену главным фактором профилактики гепатита

Специалисты НИКИ детства назвали гигиену главным фактором профилактики гепатита

С 27 июля по 2 августа в России проходит Неделя профилактики заболеваний печени. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства обращают внимание на то, что вирусные гепатиты представляют собой инфекции, поражающие клетки и вызывающих их воспаление и гибель.

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