Специалисты НИКИ детства назвали гигиену главным фактором профилактики гепатита

С 27 июля по 2 августа в России проходит Неделя профилактики заболеваний печени. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства обращают внимание на то, что вирусные гепатиты представляют собой инфекции, поражающие клетки и вызывающих их воспаление и гибель.