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Главный вопрос нуждающийся в русском ответе

Главный вопрос нуждающийся в русском ответе

 Колонка Романа Носикова Жизнь стала тугою. Время сгущается. Трупы перестали появляться на экранах монитора и телевизора, они стали мелькать, сливаясь в один страшный мультфильм.

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