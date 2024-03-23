ДнепроГЭС выведена из строя. А чем вообще грозит остановка этой ГЭС и поможет ли это России

2 дня назад 87K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сегодня очень многие пишут, что детище ГОЭЛРО, ДнепроГЭС, выведено из строя и чуть ли это не тот самый переломный момент, который гарантирует нам победу и стремительное продвижение вперёд, потому что соперник лишён электроэнергии.