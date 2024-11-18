18-19 ноября в Бразилии состоится саммит «Большой двадцатки» (G20). В нем примут участие лидеры около 30 стран.
Саммит G20
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18-19 ноября в Бразилии состоится саммит «Большой двадцатки» (G20). В нем примут участие лидеры около 30 стран.
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