Супруги пытались обойти закон: суд не позволил оставить автомобиль после дела о пьяном вождении

Автомобиль Kia Sportage, на котором обвиняемый ездил пьяным, был в общей собственности с супругой. После совершения преступления они заключили брачный договор, но областной суд счёл это злоупотреблением правом и конфисковал машину.
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