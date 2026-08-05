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Владимирские новости

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Супруги пытались обойти закон: суд не позволил оставить автомобиль после дела о пьяном вождении

Супруги пытались обойти закон: суд не позволил оставить автомобиль после дела о пьяном вождении

Автомобиль Kia Sportage, на котором обвиняемый ездил пьяным, был в общей собственности с супругой. После совершения преступления они заключили брачный договор, но областной суд счёл это злоупотреблением правом и конфисковал машину.

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