Окончательных договорённостей о проведении встречи лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пока не достигнуто, хотя есть интерес со стороны всех трёх государств, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.