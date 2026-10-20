Окончательных договорённостей о проведении встречи лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пока не достигнуто, хотя есть интерес со стороны всех трёх государств, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
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