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Подруга пропавшей в Турции россиянки указала на ошибки турецких служб в ее поиске

Подруга пропавшей в Турции россиянки указала на ошибки турецких служб в ее поиске

Родственники и друзья пропавшей в Турции россиянки считают, что женщина ушла на прогулку в горы, где с ней, вероятно, что-то случилось, но местные поисковые отряды и правоохранители не проводят там поиски.

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