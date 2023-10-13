Военнослужащие военной полиции ЦВО обеспечивают правопорядок на учениях в Киргизии

Военнослужащие осуществляют охрану района проведения учения, мест стоянки военной техники и совместное патрулирование прилегающих территорий с представителями военной полиции Вооруженных Сил Киргизской Республики.
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