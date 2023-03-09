Daily Mail: российские теннисисты подпишут кодекс поведения перед стартом Уимблдона

Российских теннисистов заставят подписать кодекс поведения перед стартом Уимблдона в 2023 году. Предполагается, что под запретом окажется явная демонстрация поддержки России, ношение флага или положительные отзывы о стране, сообщает Daily Mail.
Российских теннисистов заставят подписать кодекс поведения перед стартом Уимблдона в 2023 году. Предполагается, что под запретом окажется явная демонстрация поддержки России, ношение флага или положительные отзывы о стране, сообщает Daily Mail.
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