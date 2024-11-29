Отходы угольных электростанций удешевят производство глинозема

Ученые из Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) им. В.И. Вернадского РАН (Москва), Уральского федерального университета (Екатеринбург) и Университета Тунцзи (Китай) разработали усовершенствованную технологию получения высококачественного глинозема из золошлаков, в рамках которой исходное сырье последовательно обрабатывают несколькими химическими реактивами.
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