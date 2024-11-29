ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 000 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Санду арестуйте !Экономист оценил ...
  • Eduard
    Фиг вам,плевать на фальшивый Конституционный суд Румынии,там долбоебы!Первый тур выборо...
  • Eduard
    Поддерживать страну,где был переворот,просто преступление!МИД Тайваня заяви...

Отходы угольных электростанций удешевят производство глинозема

Отходы угольных электростанций удешевят производство глинозема

Ученые из Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) им. В.И. Вернадского РАН (Москва), Уральского федерального университета (Екатеринбург) и Университета Тунцзи (Китай) разработали усовершенствованную технологию получения высококачественного глинозема из золошлаков, в рамках которой исходное сырье последовательно обрабатывают несколькими химическими реактивами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх