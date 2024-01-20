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«iDeaWay»

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В этих «здоровых» продуктах гораздо больше сахара, чем вы думаете

В этих «здоровых» продуктах гораздо больше сахара, чем вы думаете

Думаете, что вы питаетесь здоровой пищей? Возможно, вам стоит подумать ещё раз. Сахар прячется в самых неожиданных продуктах нашего рационаЕсли не считать случайных праздничных тортов или конфет, вы можете думать, что в большинстве случаев вы придерживаетесь здорового питания.

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