В Республике Башкортостан бывший заместитель главы администрации района признан виновным в получении взяток за беспрепятственную приемку квартир для детей-сирот

Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю главы администрации Мелеузовского района по строительству, ЖКХ и инфраструктуре.