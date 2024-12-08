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Макрон с Зеленским совершили роковую ошибку на встрече с Трампом

Макрон с Зеленским совершили роковую ошибку на встрече с Трампом

Макрон с Зеленским совершили роковую ошибку на встрече с Трампом Юлия СоколоваУкраинские СМИ захлебываются от восторга, описывая встречу Зеленского с Дональдом Трампом.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Трамп совершил роковую ошибку. Все знают про проклятие рукопожатия зеленского. Теперь и трамп заминёхался...
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13 час.

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