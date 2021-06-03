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Табло. Диверсия на Камчатке...

Как отмечают наши источники в околоправительственных кругах, не исключено, что обрыв канала интернет-связи на Камчатке, после которого оказались парализованы объекты критической инфраструктуры этого российского региона, является результатом диверсии и может считаться очередным сигналом опасности полного перехода отечественной инфраструктуры и систем управления на «цифровые» технологии… Эксперты СБД утверждают, что практически трёхдневная встреча в Сочи президентов России и Белоруссии «не закрывается» официально объявленными темами обсуждения, включая «дело Протасевича и Сапеги», которые относятся к компетенции нижестоящих структур исполнительной власти.

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