Не кликай во гневе: как мошенники разводят россиян и казахов на НДС

Число фишинговых страниц с обещаниями выплат резко выросло Дмитрий Алексеев Команда BI.ZONE зафиксировала почти семикратный рост фишинговых сайтов, маскирующихся под страницы государственных финансовых подразделений России и Казахстана (исследование есть у «Известий»).
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