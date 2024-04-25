Не кликай во гневе: как мошенники разводят россиян и казахов на НДС

Число фишинговых страниц с обещаниями выплат резко выросло Дмитрий Алексеев Команда BI.ZONE зафиксировала почти семикратный рост фишинговых сайтов, маскирующихся под страницы государственных финансовых подразделений России и Казахстана (исследование есть у «Известий»).