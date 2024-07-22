Одну из самых продолжительных и успешных атак «Геранями» провела российская армия на Украине: Карта специальной военной операции на Украине на 22 июля 2024 года Юлия Соколова21 июля Россия осуществила один из самых значительных и продолжительных ударов по территории Украины за время специальной военной операции.