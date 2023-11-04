Стало известно, как умер двукратный олимпийский чемпион Протопопов

Фото: ru.wikipedia.org Российский фигурист Олег Протопопов 31 октября скончался во сне в швейцарском городе Интерлакен, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России со ссылкой на двукратного чемпиона ФРГ в мужском одиночном катании Зеппа Шенмецлера.