Экономическое сотрудничество ШОС достигнет 720 млрд долларов в 2026 году

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По мере углубления экономического и торгового сотрудничества с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества на западном направлении и продолжающегося роста объемов грузовых перевозок на юг по Новому международному сухопутно-морскому торговому коридору, инициатива «Один пояс, один путь» демонстрирует высокую жизнеспособность и устойчивость, создавая высокоинтегрированную торговую сеть по всей Евразии, отмечают эксперты.