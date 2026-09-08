Автор: Максим Исаев Чудные дела творятся в России. Внезапно суд принимает решение об изъятии у отца детей — граждан РФ, и передаче их матери в Латвии, которая честно признаётся, что ненавидит русских и желает их уничтожения.
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Согласно российскому законодательству, действия судьи в описанной вами ситуации действительно выглядят крайне спорными и уязвимыми для обжалования. Ниже разбор ключевых правовых аспектов и стратегия защиты.
🇷🇺 Приоритет Конституции РФ над международными договорами
С 2020 года Конституция РФ имеет прямое верховенство над международными договорами. Статья 79 и Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П закрепляют, что решения межгосударственных органов, противоречащие Конституции РФ, не подлежат исполнению.
Судья Матусяк применила Гаагскую конвенцию 1980 года формально, проигнорировав статью 20 этой же Конвенции. Данная статья прямо позволяет отказать в возврате ребенка, если это противоречит основополагающим принципам государства о защите прав человека и основных свобод. В данном случае — интересам детей и их конституционному праву жить и воспитываться в России.
⚖️ Процессуальные нарушения
· Игнорирование мнения ребенка: Согласно статье 57 Семейного кодекса РФ, ребенок вправе выражать свое мнение, а с 10 лет — учет его мнения обязателен, если это не противоречит его интересам. Судья проигнорировала заключение психолога, что является прямым нарушением норм СК РФ.
· Гражданство как значимый факт: Судья заявила, что гражданство РФ детей «не является юридически значимым обстоятельством». Это прямое противоречие Федеральному закону «О гражданстве РФ» и Конституции РФ, которая защищает права граждан России.
· Позиция прокурора: В гражданском процессе заключение прокурора является важным, но не обязательным. Однако его возражение против депортации подчеркивает явную несправедливость решения.
🌍 Латвия и Гаагская конвенция
Да, Латвия и Россия являются участницами Гаагской конвенции 1980 года о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей.
Однако здесь есть важный нюанс: Россия с 2022 года пересмотрела подход к исполнению решений по данной Конвенции в отношении «недружественных» стран. Постановление Пленума ВС РФ от 09.12.2025 № 33 исключило ссылки на ряд международных актов, а также подтвердило приоритет национальных интересов и Конституции.
📋 На какие законы и акты опираться отцу
Для обжалования решения судьи Матусяк в апелляции и далее в Верховном Суде РФ адвокату следует опираться на:
1. Конституция РФ: Статья 79 (верховенство Конституции), статья 38 (защита детства и семьи), статья 61 (защита граждан РФ за пределами страны).
2. Семейный кодекс РФ:
· Статья 57 (право ребенка на выражение мнения).
· Статья 63 (права и обязанности родителей по воспитанию).
· Статья 65 (осуществление родительских прав в соответствии с интересами детей).
3. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Статьи 330 (основания для отмены решения) — неправильное определение обстоятельств, несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, нарушение норм материального и процессуального права.
4. Постановление Пленума ВС РФ от 09.12.2025 № 33: подтверждает, что суды должны руководствоваться национальным законодательством, а не автоматически следовать международным нормам.
5. Статья 20 Гаагской конвенции 1980 года: Позволяет отказать в возврате ребенка, если это угрожает его безопасности или противоречит основополагающим принципам страны.
💡 Что делать
Решение судьи Матусяк может быть отменено в апелляционной инстанции Санкт-Петербургского городского суда. Ключевая стратегия — доказать, что применение Гаагской конвенции противоречит публичному порядку РФ (статья 1191 ГК РФ) и Конституции.
Подайте жалобу в квалификационную коллегию судей на действия судьи Матусяк. Указание на ее предыдущее скандальное решение (депортация девочки в Австралию) показывает систематический характер игнорирования интересов детей, что усилит позицию.
Отец имеет все законные основания оспаривать это решение, опираясь на верховенство Конституции РФ и нормы Семейного кодекса, защищающие права его детей.
делать то что теперь???
Видимо у нее имется скромный домик в не очень далёком зарубежье, на берегу теплого моря
Кто же интересно таких судей назначает? Уж не с согласия ли гаранта?