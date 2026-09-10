Будет ли вновь поднят вопрос об отставке Набиуллиной? Делягин дал честный ответ

Будет ли вновь поднят вопрос об отставке Эльвиры Набиуллиной, если ЦБ примет решение о повышении ключевой ставки на грядущем заседании совета директоров? Михаил Делягин дал честный ответ.
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