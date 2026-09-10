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Царьград

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Будет ли вновь поднят вопрос об отставке Набиуллиной? Делягин дал честный ответ

Будет ли вновь поднят вопрос об отставке Набиуллиной? Делягин дал честный ответ

Будет ли вновь поднят вопрос об отставке Эльвиры Набиуллиной, если ЦБ примет решение о повышении ключевой ставки на грядущем заседании совета директоров? Михаил Делягин дал честный ответ.

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