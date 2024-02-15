Автоэксперт Житнухин: в России выпускают не только УАЗы и Lada

В России легковые автомобили выпускают не только АвтоВАЗ и УАЗ, но и несколько других компаний. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.
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