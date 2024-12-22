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Орбиту МКС подняли перед спуском корабля "Союз МС-26" и запуском "Союза МС-27"

Орбиту МКС подняли перед спуском корабля "Союз МС-26" и запуском "Союза МС-27"

t.me/Госкорпорация «Роскосмос» В преддверии спуска космического корабля "Союз МС-26" и выведения на орбиту нового аппарата "Союз МС-27" специалисты скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС).

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