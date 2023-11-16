Как одеваться зимой, чтобы выглядеть модно: 8 простых сочетаний

Как одеваться зимой, чтобы выглядеть модно: 8 простых сочетанийВысокие перчатки и укороченный рукавстритстайл, высокие перчаткиЕсли вам посчастливилось найти верхнюю одежду с укороченным рукавом, берите не глядя.