Гимнастки из Савеловского стали чемпионами России

С 4 по 7 октября 2024 года в Красноярске состоялся Чемпионат России по эстетической гимнастике. Как сообщили в администрации расположенной на Вятской улице спортивной школы «Север», команда школы «Мадонна» в ходе чемпионата продемонстрировала выдающиеся способности и мастерство, завоевав звание Чемпиона России.