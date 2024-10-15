Армиям КНР и РФ надо углублять сотрудничество, заявил представитель КНР

Сотрудничество между армиями Китая и России надо углублять, заявил 15 октября зампред центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, прибывшим с визитом в Пекин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии