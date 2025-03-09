Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Если и дальше будем мох жевать , то война вообще никогда не кончится...С кучкой хохов не могут разобраться...Россию загоняют в...
  • Геннадий Ларионов
    Ага введет он масштабные санкции ..... и отправит Европу убиЦа о Россию , окончательно, но сам уже предупредил , посл...Россию загоняют в...
  • Геннадий Ларионов
    Хотелось бы знать, почему СВО не началось в 14-15 годах, когда началась война, когда начали убивать русских людей ......Хотите знать, поч...

Освобождение Курской области пошло так лихо, что наших штурмовиков приходится притормаживать. Враг-то еще огрызается

Освобождение Курской области пошло так лихо, что наших штурмовиков приходится притормаживать. Враг-то еще огрызается

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц передает из освобожденных сел Курской области Александр КОЦ - Это что такое интересное зацвело? — спрашиваю нашего провожатого, пока мы рулим в сторону Малой Локни.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
удачи всем бойцам .
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16 час.
Сергей Киселев
С  нами   БОГ!  Мы  ПОБЕДИМ!
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16 час.
юф
юра федулов
Ну наконец-то!!!Слава Богу и российскому солдату! На его плечах ПОБЕДА!
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8 час.
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