МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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РУССКИЙ БУНТ НА ВОЛГЕ: МИГРАНТЫ ДЕРЖАТ В СТРАХЕ ЦЕЛЫЙ ГОРОД

РУССКИЙ БУНТ НА ВОЛГЕ: МИГРАНТЫ ДЕРЖАТ В СТРАХЕ ЦЕЛЫЙ ГОРОД

ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЙ "ПЕРВОГО РУССКОГО" Шесть пуль от травматического пистолета, трещина в черепе, отёк мозга – таков итог "беседы" жителя города Энгельса Саратовской области с представителями этнической группировки.

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