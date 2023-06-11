РУССКИЙ БУНТ НА ВОЛГЕ: МИГРАНТЫ ДЕРЖАТ В СТРАХЕ ЦЕЛЫЙ ГОРОД

ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЙ "ПЕРВОГО РУССКОГО" Шесть пуль от травматического пистолета, трещина в черепе, отёк мозга – таков итог "беседы" жителя города Энгельса Саратовской области с представителями этнической группировки.
ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЙ "ПЕРВОГО РУССКОГО" Шесть пуль от травматического пистолета, трещина в черепе, отёк мозга – таков итог "беседы" жителя города Энгельса Саратовской области с представителями этнической группировки.
Свежие комментарии