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МБУК «Дирекция парков» получит пять модульных туалетов

МБУК «Дирекция парков» получит пять модульных туалетов

Их установят на парковых территориях города. Подробности уточнили в мэрии. 13 мая на сайте городской администрации появился документ, согласно которому управление культуры областного центра передает автономный туалетный модуль, стоимостью два с половиной миллиона рублей, в ведение МБУК «Дирекция парков».

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Леонид Ла Рошель
Освящение новых объектов культуры и открытие с перерезанием красной ленточки  назначено на 15 мая.
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