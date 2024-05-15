МБУК «Дирекция парков» получит пять модульных туалетов

Их установят на парковых территориях города. Подробности уточнили в мэрии. 13 мая на сайте городской администрации появился документ, согласно которому управление культуры областного центра передает автономный туалетный модуль, стоимостью два с половиной миллиона рублей, в ведение МБУК «Дирекция парков».