Волонтеры из Солнечногорска передали автомобиль для бойцов СВО

Автомобиль повышенной проходимости отправили в зону специальной военной операции из Солнечногорска. Ранее жена военнослужащего обратилась в администрацию округа с просьбой помочь приобрести УАЗ для сослуживцев ее мужа.
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