Чёрный август: Взяли “Патриотов” и дело Савельева

Николай Берлизов Сильно интересно, а как положение о депутатской и президентской неприкосновенности соотносится со статьёй 19 п.1 Конституции РФ "Все равны перед законом и судом"? http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595

Людмила Лиханова Самое главное во всех этих историях то, что очищение продолжается. И работы - непочатый край. Все награбленное - в бюджет , коррупционеров и прочих преступников - на нары и надолго. Меня удивляет то, что некоторых раздражают ошибки автора. Дорогие, неужели для вас это - самое главное? А, может быть, перестать "спотыкаться об ошибки " и просто не заходить и не читать, коль так тяжко.