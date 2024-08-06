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Чёрный август: Взяли “Патриотов” и дело Савельева

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Комментарии
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Николай Берлизов
Сильно интересно, а как положение о депутатской и президентской неприкосновенности соотносится со статьёй 19 п.1 Конституции РФ &quot;Все равны перед законом и судом&quot;?  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&amp;nd=102027595
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3 час.
Людмила Лиханова
Самое главное во всех этих историях то, что очищение продолжается. И работы - непочатый край. Все награбленное - в бюджет , коррупционеров и прочих преступников - на нары и надолго. Меня удивляет то, что некоторых раздражают ошибки автора. Дорогие, неужели для вас это - самое главное? А, может быть, перестать &quot;спотыкаться об ошибки &quot; и просто не заходить и не читать, коль так тяжко.
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2 час.
Людмила Лиханова
Самое главное во всех этих историях то, что очищение продолжается. И работы - непочатый край. Все награбленное - в бюджет , коррупционеров и прочих преступников - на нары и надолго. Меня удивляет то, что некоторых раздражают ошибки автора. Дорогие, неужели для вас это - самое главное? А, может быть, перестать &quot;спотыкаться об ошибки &quot; и просто не заходить и не читать, коль так тяжко.
Ответить
2 час.

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