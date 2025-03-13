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Царьград

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Сухая трава вспыхнула на месте падения дрона в Ростовской области

Сухая трава вспыхнула на месте падения дрона в Ростовской области

Промышленный объект, расположенный рядом, удалось отстоятьПожар вспыхнул на месте падения беспилотника ВСУ  в хуторе Калининском Шолоховского района Ростовской области в ночь на 13 марта.

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