В Госдуме предупредили о мошеннической схеме с письмами об отключении горячей воды

Злоумышленники стремятся похитить персональные данные граждан Мошенники рассылают гражданам фейковые сообщения с предложением проверить график отключения горячей воды с целью похищения персональных данных.
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