Лавров: США используют украинский сценарий для давления на КНР

Давление Соединённых Штатов на КНР по тайваньскому вопросу осуществляется методами, напоминающими создание антироссийского плацдарма на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, 30 декабря в интервью ТАСС.
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