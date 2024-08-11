N-TV: €4,7 млн, украденные у ВСУ, нашли в багажнике киевского бухгалтера

Фирма, поставляющая продовольствие ВСУ, подозревается в уклонении от налогов и отмывании денег. В Киеве был задержан бухгалтер предприятия, в автомобиле которой были обнаружено более €4,7 миллиона евро наличкой.
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