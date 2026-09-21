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Российские войска освободили Польную и Новоалександровку

Российские войска освободили Польную и Новоалександровку

Российские войска взяли под контроль села Польная и Новоалександровка Харьковской области. Населенные пункты освободили подразделения группировки войск "Север", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

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