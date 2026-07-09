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Шейвон Шилдс покинул «Милан» после шести сезонов

« Милан » официально объявил об уходе форварда Шейвона Шилдса , который выступал за команду на протяжении шести сезонов.

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