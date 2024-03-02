Местные жители – о взрыве в доме на Пискарёвском: «Мы там не ночевали. Квартиру разнесло»

Первый и второй подъезд дома полностью разрушены, завалы до четвёртого-пятого этажей. 78.ru удалось пообщаться с жильцами Красногвардейского района Петербурга, которые стали очевидцами мощного взрыва в доме № 161 на Пискарёвском проспекте.