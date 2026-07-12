Ткани почки и печени впервые напечатали в невесомости на борту МКС

Компания Auxilium Biotechnologies (Сан-Диего) 9 июля 2026 года объявила об историческом достижении в космической биофабрикации: впервые в истории ткани почки и печени были напечатаны на борту Международной космической станции (МКС).
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