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Ткани почки и печени впервые напечатали в невесомости на борту МКС

Ткани почки и печени впервые напечатали в невесомости на борту МКС

Компания Auxilium Biotechnologies (Сан-Диего) 9 июля 2026 года объявила об историческом достижении в космической биофабрикации: впервые в истории ткани почки и печени были напечатаны на борту Международной космической станции (МКС).

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