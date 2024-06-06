Беглов принял участие в презентации инвестиционных проектов в павильоне Петербурга на ПМЭФ-2024

Об этом сообщила пресс-служба Смольного Губернатор Александр Беглов представил на Петербургском международном экономическом форуме экспозицию, в которой отражены наиболее масштабные инвестиционные проекты Петербурга, передает пресс-служба Смольного.
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