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Жаров: ИИ останется инструментом, а творческие решения должен принимать человек

Жаров: ИИ останется инструментом, а творческие решения должен принимать человек

Международное сотрудничество с Китаем, Индией и странами БРИКС и создание совместных образовательных программ бизнеса и вузов станут ключевыми факторами развития отечественной медиаиндустрии в ближайшие годы.

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