Врач Павлова: запарьте овсянку с вечера для получения максимальной пользы

Овсяная крупа — дружественный продукт для микробиома и кишечника человека. Но готовить его нужно правильно, чтобы получить максимум пользы, рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.
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