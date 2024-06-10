АС

Александр Сысоев

Для любого ненормально (то есть необкуренного) человека начало войны (для поляков сентябрь 1939, для нас 22 июня 1941 и т.п.) это день скорби, день окончания войны в результате победы - Праздник со слезами на глаза. И по другому просто не может быть, как говорится, исходя из определения. Евреи празднуют исход из Египта (та же победа над рабством) уже три тысячи - день скорби. Но европейским нацистам ( не только немецким) праздновать особенно нечего. Вот и скорбят. Но, если бы они скорбили, но помнили, чем для них кончаются походы "дранг нах остен", то было бы хорошо. Но они, дебилы, бл...дь, снова разжигают огонь в Европе. (9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ!) И этот праздник мы будем отмечать не менее трех тысяч лет.