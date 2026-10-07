В Хакасии с начала года ликвидировали 204 бурых медведя

Больше двухсот особей уничтожено в Хакасии с начала года. Хищники перестали бояться людей и всё чаще выходят к посёлкам.
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